Москва24 мая Вести.Россия еще может сыграть в "русский бильярд" в Киеве. Так главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян метафорично предположила, что СВО может завершиться взятием украинской столицы. Свое мнение она выразила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Симоньян напомнила, что в 1941 году Иосиф Сталин также не собирался брать Берлин.

И мыслей у него таких не было на момент двадцать первого июня сорок первого года. Он внутренними делами занимался, вообще в ту сторону не смотрел. А видишь, как вышло-то? У Сталина в музеях есть такие штуки - в бильярдных они называются киевницы. Это, оказывается, подставка под кий. Но название-то какое символическое! Киевница. И вот я уверена, что в феврале двадцать второго года мы тоже не собирались брать Киев. А может, вот как получится, как в сорок пятом получилось. И тогда, может быть, мы еще с этими киевницами поиграем в Киеве, в русский, между прочим, бильярд заявила Симоньян

Ранее Владимир Соловьёв заявил, что специальную военную операцию (СВО) возможно закончить в кратчайшие сроки при использовании всех знаний, умений и навыков.