МОК может не допустить спортсменов из Польши до участия в Олимпийских играх

Польских спортсменов могут не допустить к Олимпиаде, названы причины МОК может не допустить спортсменов из Польши до участия в Олимпийских играх

Москва31 авг Вести.Спортсменов из Польши могут не допустить к Олимпиаде в связи с арестом главы Польского олимпийского комитета (PKOl) Радослава Песевича. Информацию об этом опубликовало издание Onet, сославшись на внутреннее письмо Международного олимпийского комитета (МОК), обращенное к членам PKOl.

По информации издания, в письме представлены три возможных сценария развития событий.

Наиболее пессимистичный предполагает даже приостановку членских прав PKOl сказано в материале журналистов

Издание пишет, что среди других вариантов развития событий указаны самостоятельная отставка Песевича и решение PKOl о приостановлении полномочий или увольнении председателя.

29 августа Песевича арестовали по делу криптовалютной биржи Zondacrypto. Расследование проводится после сообщений клиентов о невозможности вывести средства. Речь может идти о примерно 80 млн евро.

В прошлом году криптобиржа стала генеральным спонсором PKOl и олимпийской сборной Польши.