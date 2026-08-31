Москва31 авгВести.Спортсменов из Польши могут не допустить к Олимпиаде в связи с арестом главы Польского олимпийского комитета (PKOl) Радослава Песевича. Информацию об этом опубликовало издание Onet, сославшись на внутреннее письмо Международного олимпийского комитета (МОК), обращенное к членам PKOl.
По информации издания, в письме представлены три возможных сценария развития событий.
Наиболее пессимистичный предполагает даже приостановку членских прав PKOlсказано в материале журналистов
Издание пишет, что среди других вариантов развития событий указаны самостоятельная отставка Песевича и решение PKOl о приостановлении полномочий или увольнении председателя.
29 августа Песевича арестовали по делу криптовалютной биржи Zondacrypto. Расследование проводится после сообщений клиентов о невозможности вывести средства. Речь может идти о примерно 80 млн евро.
В прошлом году криптобиржа стала генеральным спонсором PKOl и олимпийской сборной Польши.