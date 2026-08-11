Москва11 авгВести.Страны Евросоюза готовы на все, чтобы не допустить возвращения России в международный спорт. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.
Там отметили, что у европейских элит вызывает беспокойство решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с Олимпийского комитета России (ОКР) и российских спортсменов.
Особую тревогу у евробюрократов вызывает перспектива полноценного участия спортсменов из РФ в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, добавили в СВР.
Евросоюз готов на все, чтобы не допустить возвращения России в международный спортговорится в сообщении
Кроме того, отметили в ведомстве, в Европе намерены "наказать" МОК за снятие санкций с ОКР, ограничив финансирование комитета.