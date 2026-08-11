СВР: ЕС готов на все, чтобы сорвать возвращение РФ в международный спорт

СВР: Европа пойдет на все, чтобы не допустить РФ в международный спорт СВР: ЕС готов на все, чтобы сорвать возвращение РФ в международный спорт

Москва11 авг Вести.Страны Евросоюза готовы на все, чтобы не допустить возвращения России в международный спорт. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

Там отметили, что у европейских элит вызывает беспокойство решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с Олимпийского комитета России (ОКР) и российских спортсменов.

Особую тревогу у евробюрократов вызывает перспектива полноценного участия спортсменов из РФ в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, добавили в СВР.

Евросоюз готов на все, чтобы не допустить возвращения России в международный спорт говорится в сообщении

Кроме того, отметили в ведомстве, в Европе намерены "наказать" МОК за снятие санкций с ОКР, ограничив финансирование комитета.