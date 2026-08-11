Москва11 авг Вести.Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление российской Службы внешней разведки, что Евросоюз готов на любые действия, чтобы не допустить возвращения России в международный спорт. В интервью RT комментатор заявил, что лучший ответ всем недовольным - успехи российских спортсменов.

Лучший ответ недовольным в Европе — выступление нашей команды пловцов на первенстве континента по плаванию. Как Илья Бородин при поддержке недовольных трибун во Франции взял золото. Он опередил всю Европу. Что может быть лучшим ответом? Только триумф наших ребят. Самое правильное для россиян сейчас — продолжать выступать и договариваться. Как удалось добиться участия Ангелины Мельниковой на ЧЕ по спортивной гимнастике. А недоброжелатели всегда были и есть. Но, поверьте, простые люди рады российским спортсменам. Никакого негатива там нет заявил Губерниев

Ранее в СВР отметили, что у европейских элит вызывает беспокойство решение Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с Олимпийского комитета России (ОКР) и российских спортсменов.