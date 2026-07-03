Москва3 июл Вести.Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, входящий в состав экспертного совета проекта "Ты в игре", высоко оценил работу своих коллег. Об этом он заявил журналистам после церемонии награждения победителей, сообщает ИС "Вести".

Жюри экспертное, очень профессионально выбирает лучших из лучших, и люди представляют, люди участвуют, люди побеждают. Это дорога с двусторонним движением, потому что дальше у них получается все лучшее и лучшее. Мы не должны в наше непростое время забывать о спорте, физической культуре, тем более что физическая культура и спорт – это часть большой общей культуры человечества сказал Губерниев

Ранее он заявил, что всероссийский конкурс спортивных проектов "Ты в игре" объединяет всю страну.