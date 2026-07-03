Губерниев о проекте "Ты в игре": он объединяет всю страну Губерниев заявил, что проект "Ты в игре" объединяет всю страну

Москва3 июл Вести.В пятницу, 3 июля, в Национальном центре "Россия" наградили победителей Всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре". Журналист Дмитрий Губерниев, который был в составе экспертного совета, высоко оценил участников проекта, сообщает ИС "Вести".

Мне реально нравится то, что организаторы "Ты в игре" – это вот абсолютно не для галочки, это реальные условия, реальное стимулирование тех неравнодушных людей, которые просто вот заряжают своей феноменальной энергией всю страну, применительно к развитию спорта, физической культуры. Абсолютно бесценно то, что делают безбарьерную, инклюзивную среду, подключают, как мы говорим, спортсменов с безграничными возможностями, детей и открывают самые разные новые горизонты в экстремальных видах спорта. А тому подтверждение, собственно, Гран-при, да, когда человек, который строит бассейн для серфинга, выиграл. Это прекрасно, это здорово, то есть тут в спорте нет никаких ограничений. Прекрасно, когда развиваются олимпийские виды, конечно, паралимпийские, национальные виды спорта, сурдлимпийские, народные, всевозможные. Вот в "Игре" это как раз история, которая объединяет всю страну сказал Губерниев после церемонии награждения

Это уже шестой сезон проекта "Ты в игре". В этот раз заявки на участие подали 27 тысяч конкурсантов. В финал вышли 34 проекта из 23-х регионов России. Обладателем главного приза стал план по развитию серфинга – "Искусственная волна".