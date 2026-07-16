Из Малайзии будут высылать израильтян Премьер Малайзии: израильтян будут депортировать

Москва16 июл Вести.Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что власти страны будут депортировать граждан Израиля в случае их въезда.

Комментируя сообщения о возможном въезде в Малайзию израильтян по паспортам других стран, Ибрагим указал, что малазийские власти такого не допустят.

Если такие лица есть, должны быть приняты меры. Если это граждане Израиля, то, поскольку мы не признаем Израиль, они будут немедленно депортированы сказал премьер Малайзии, которого цитирует РИА Новости

Профильные ведомства проверяют информацию по этому поводу и дадут разъяснения позже, добавил он.