Москва16 июлВести.Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что власти страны будут депортировать граждан Израиля в случае их въезда.
Комментируя сообщения о возможном въезде в Малайзию израильтян по паспортам других стран, Ибрагим указал, что малазийские власти такого не допустят.
Если такие лица есть, должны быть приняты меры. Если это граждане Израиля, то, поскольку мы не признаем Израиль, они будут немедленно депортированысказал премьер Малайзии, которого цитирует РИА Новости
Профильные ведомства проверяют информацию по этому поводу и дадут разъяснения позже, добавил он.