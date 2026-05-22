Дакка вернет в загранпаспорта пометку "За исключением Израиля" The Daily Star: в Бангладеш вернут пометку Exclude Israel в загранпаспорта

Москва22 мая Вести.Уникальную пометку Exclude Israel ("За исключением Израиля") вернут в загранпаспорта власти Бангладеш. Такое решение принял МИД Бангладеш, сообщает местная англоязычная газета The Daily Star (TDS).

Издание поясняет, что такой штамп в паспорте делает документ при въезде на территорию Израиля недействительным.

Решение принято на высочайшем уровне, и оно уже вступило в силу для дипломатических паспортов подтвердил изданию глава отдела внешнеполитического ведомства Бангладеш Нурул Анвар

Формально пометка не имеет юридического значения на международном уровне и носит чисто символический характер. Израиль, как и любая другая страна, вправе самостоятельно решать, какие документы признавать или не признавать при пересечении границы иностранцами. Например, в ФРГ и Румынии с 1 января 2026 года перестали признавать старые российские паспорта без биометрии.

Пометка Exclude Israel уже была в паспортах жителей страны с населением более 182 миллионов человек, но была отменена в 2020 году. Причиной для отмены послужило то, что несмотря на такую пометку, она не гарантировала обладателю паспорта отказ со стороны Израиля во въезде.

Возвращение штампа Exclude Israel в паспорт, отмечается в публикации, демонстрация неприязни к Израилю после участия еврейского государства в военных кампаниях против Ирана и Ливана. Возвращение практики ограничения на въезд в Израиль уже одобрено в МВД Бангладеш. Теперь появившаяся еще весной прошлого года инициатива будет направлена премьер-министру страны Тарику Рахману.

Интересно, что у Бангладеш нет и никогда не было дипломатических отношений с Израилем. Дакка в Совбезе ООН требовала осудить Израиль за действия ЦАХАЛ в секторе Газа. Также Бангладеш призывала к бойкоту израильских товаров и другой продукции.

В 2025 году Бангладеш стала крупнейшим должником России.