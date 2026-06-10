Украинские СМИ сообщили о массовых задержках при выдаче загранпаспортов

На Украине начались проблемы с выдачей загранпаспортов Украинские СМИ сообщили о массовых задержках при выдаче загранпаспортов

Москва10 июн Вести.На Украине возникли сложности с оформлением загранпаспортов. Гражданам, которые ожидают получения документов, рассылают уведомления о возможных задержках.

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на местные СМИ.

Не хватает бланков. Если заказывать срочное изготовление документа, то за семь рабочих дней, как по стандарту, скорее всего, не сделают объяснила ситуацию сотрудница киевского филиала "Паспортного сервиса"

Кроме того, украинцы сталкиваются с проблемами при записи на оформление загранпаспорта: воспользоваться онлайн-записью можно не раньше, чем через неделю.

В середине мая правительство Украины решило снять запрет на выезд за рубеж женщин.