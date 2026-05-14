Москва14 маяВести.Иран привлечет к ответственности страны, которые находятся в сговоре с Израилем против Тегерана, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в соцсети X.
Арагчи высказался по поводу сообщения канцелярии премьер-министра Израиля о том, что Биньямин Нетаньяху тайно посетил ОАЭ в разгар военной операции против Ирана.
Нетаньяху публично раскрыл то, что иранские службы безопасности давно передали иранскому руководству. Вражда с великим народом Ирана - это безрассудная авантюра. Сговор с Израилем в этом отношении непростительный. Тех, кто сговаривается с Израилем с целью посеять раздор, привлекут к ответственностиподчеркнул Арагчи
Между тем МИД ОАЭ опроверг сообщения о визите Нетаньяху в страну.