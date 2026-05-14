Москва14 маяВести.МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) опроверг в соцсети Х сообщения СМИ о тайном визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ОАЭ в разгар военной операции против Ирана.
Между тем канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что Нетаньяху тайно посетил ОАЭ в разгар конфликта с Ираном и провел встречу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.
ОАЭ опровергают распространяющиеся сообщения о визите премьер-министра Израиля или о приеме израильской военной делегацииотмечает МИД ОАЭ
Отношения между ОАЭ и Израилем носят открытый характер, основаны исключительно на положениях Авраамских соглашений и исключают скрытые или неофициальные договоренности, подчеркивает МИД ОАЭ.
Любые заявления относительно визитов являются безосновательными, если они не объявлены официально соответствующими органами власти ОАЭуточняет МИД ОАЭ
СМИ сообщали, что Нетаньяху и Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян оказывают давление на президента США Дональда Трампа с целью возобновления военных действий против Ирана.
Кроме того, Израиль передал ОАЭ батареи системы противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол".