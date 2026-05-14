МИД ОАЭ опроверг информацию о тайном визите Нетаньяху в страну

Москва14 мая Вести.МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) опроверг в соцсети Х сообщения СМИ о тайном визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ОАЭ в разгар военной операции против Ирана.

Между тем канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что Нетаньяху тайно посетил ОАЭ в разгар конфликта с Ираном и провел встречу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.

ОАЭ опровергают распространяющиеся сообщения о визите премьер-министра Израиля или о приеме израильской военной делегации отмечает МИД ОАЭ

Отношения между ОАЭ и Израилем носят открытый характер, основаны исключительно на положениях Авраамских соглашений и исключают скрытые или неофициальные договоренности, подчеркивает МИД ОАЭ.

Любые заявления относительно визитов являются безосновательными, если они не объявлены официально соответствующими органами власти ОАЭ уточняет МИД ОАЭ

СМИ сообщали, что Нетаньяху и Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян оказывают давление на президента США Дональда Трампа с целью возобновления военных действий против Ирана.

Кроме того, Израиль передал ОАЭ батареи системы противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол".