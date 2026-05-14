Нетаньяху нанес тайный визит в ОАЭ в разгар операции против Ирана

Нетаньяху тайно посетил ОАЭ в разгар боевых действий против Ирана Нетаньяху нанес тайный визит в ОАЭ в разгар операции против Ирана

Москва14 мая Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тайно посетил ОАЭ в разгар военной операции против Ирана и провел встречу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном, сообщает канцелярия премьер-министра Израиля.

В разгар операции "Рык льва" премьер-министр Биньямин Нетаньяху тайно посетил ОАЭ и встретился с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом отмечает канцелярия

Визит положил начало историческому прорыву в отношениях между Израилем и ОАЭ​​​, подчеркивает канцелярия.