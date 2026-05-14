Москва14 маяВести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тайно посетил ОАЭ в разгар военной операции против Ирана и провел встречу с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном, сообщает канцелярия премьер-министра Израиля.
Визит положил начало историческому прорыву в отношениях между Израилем и ОАЭ, подчеркивает канцелярия.