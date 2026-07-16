Стало известно, как в Россию попадает взрывчатка для терактов Киева KP.RU: Киев забрасывает взрывчатку для терактов в России с помощью беспилотников

Москва16 июл Вести.Федеральная служба безопасности России опубликовала доклад, в котором среди прочего раскрыла, как киевский режим забрасывает взрывчатку в РФ для ее дальнейшего применения в терактах на российской территории. С документом ознакомился KP.RU.

Согласно информации, основным способом доставки взрывчатых веществ в докладе называются беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Нацисты придумали мерзкую хитрость - они прикрепляют ударопрочные контейнеры к БПЛА, запускают его, а когда он пролетает над установленной точкой - сбрасывают груз. Затем его подбирает агентура СБУ и использует при подготовке терактов говорится в публикации

При этом отмечается, что взрывчатку для попытки подрыва Киевского моста киевский режим ввозил через территорию Румынии. Как утверждается, речь идет о пластичной взрывчатке Peno, которой намазали салон автомобиля изнутри. Как пишет KP.RU, при высыхании она напоминает обычную обшивку, которую используют автомобилисты.