ФСБ предотвратила два теракта на Крымском мосту KP.RU: ФСБ пресекла две попытки подрыва Крымского моста финской взрывчаткой

Москва16 июл Вести.Федеральная служба безопасности России предотвратила две попытки украинских спецслужб совершить теракт на Крымском мосту. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации журналистов, у злоумышленников обнаружили крупные партии финской взрывчатки. Как утверждается, взрывчатое вещество забрасывали в Россию при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, для подготовки диверсии использовался микроавтобус, который изнутри полностью был обмазан напоминающей пластилин взрывчаткой Peno. Также взрывчатку залили в аккумулятор второго автомобиля, говорится в публикации.

Отмечается, что в общей сложности речь идет о взрывчатом веществе массой порядка тонны.

Ранее ФСБ России опубликовала доклад, в котором среди прочего раскрыла, как киевский режим забрасывает взрывчатку в РФ для ее дальнейшего применения в терактах.