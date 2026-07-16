Москва16 июлВести.Федеральная служба безопасности России предотвратила две попытки украинских спецслужб совершить теракт на Крымском мосту. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По информации журналистов, у злоумышленников обнаружили крупные партии финской взрывчатки. Как утверждается, взрывчатое вещество забрасывали в Россию при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Кроме того, для подготовки диверсии использовался микроавтобус, который изнутри полностью был обмазан напоминающей пластилин взрывчаткой Peno. Также взрывчатку залили в аккумулятор второго автомобиля, говорится в публикации.
Отмечается, что в общей сложности речь идет о взрывчатом веществе массой порядка тонны.
Ранее ФСБ России опубликовала доклад, в котором среди прочего раскрыла, как киевский режим забрасывает взрывчатку в РФ для ее дальнейшего применения в терактах.