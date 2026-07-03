Лучшие спортивные проекты конкурса "Ты в игре" наградили в Москве Названы лучшие спортивные проекты всероссийского конкурса "Ты в игре"

Москва3 июл Вести.Церемония награждения лучших спортивных проектов шестого сезона всероссийского конкурса "Ты в игре" прошла в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

Конкурс направлен на открытие и поддержку перспективных спортивных проектов, которые вовлекают россиян в физическую активность. Проекты охватывают десятки видов спорта — от высокотехнологичных до адаптивного и инклюзивного.

Победителей определили в пяти основных номинациях ("Дети в спорте", "Точка старта", "Масштаб", "Трансформация в спорте", "Безграничные возможности"), а также в трех партнерских ("Корпоративный спорт", "Спортивный туризм", "Медиа") говорится в сообщении

Гран-при в 1 миллион рублей получил проект Vertigo Sports из Ростовской области. Авторы проекта создали и запатентовали технологию искусственной волны, которая делает серфинг массовым и доступным даже вдали от морских побережий.

Первое место в номинации "Трансформация в спорте" занял проект из Башкирии Trekkingmania.ru. В номинации "Точка старта" – школа экстрим-спорта "Райдер Кидс" из Пермского края. Награду в категории "Безграничные возможности" завоевал проект из Москвы "ПАРАТЕННИС РФ". В номинации "Дети в спорте" лучшим стал проект из Севастополя "Открытое небо". В категории "Масштаб" победа досталась Кубку по любительскому биатлону "Пионер Кап" из Москвы.

Кроме того, в партнерских номинациях победили проекты "ДвижОК" из Подмосковья ("Корпоративный спорт"), "Камчатка Трейл-1" из Камчатского края ("Спортивный туризм") и "Спортопыт" из Москвы ("Медиа").

В церемонии награждения приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, гендиректор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, фигуристка Евгения Медведева, а также члены экспертного совета конкурса.