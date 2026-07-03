Связанный с серфингом проект стал обладателем гран-при конкурса "Ты в игре"

Проект для серфинга получил гран-при конкурса "Ты в игре" Связанный с серфингом проект стал обладателем гран-при конкурса "Ты в игре"

Москва3 июл Вести.Проект "Искусственная волна для серфинга" производителя Vertigo Sports получил гран-при шестого сезона всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре" - 1 миллион рублей. Об этом сообщается на странице конкурса в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что Vertigo Sports придумали и запатентовали технологию создания искусственных океанических волн, которые абсолютно идентичны настоящим. Благодаря этой технологии серферы могут тренироваться даже там, где нет океана.

Серфинг — это олимпийский вид спорта, и интерес к нему постоянно растет, поэтому разработка победителей очень важна в условиях дефицита океанических волн говорится в сообщении

Отмечается, что награду Vertigo Sports получили из рук вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и фигуристки Евгении Медведевой.