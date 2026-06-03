Москва3 июн Вести.Российские разработчики за несколько лет добились неплохих результатов в сфере создания видеоигр. Такое заявление информационной службе "Вести" сделал генеральный директор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский.

На самом деле [игровая индустрия имеет] более долгий цикл создания и производства продуктов, потому что многие рассчитаны на три, пять и десять лет потребления. И мы сейчас только видим первые результаты того, что было заложено три-четыре года назад. И результаты эти неплохие. Когда все это начиналось два года назад, нам сразу сказали: "Куда вы лезете? В российские игры дети играть не будут". Ничего подобного. Я могу твердо сказать, что эта история уже полностью опровергнута