Москва30 мая Вести.Лауреатами Национальной премии интернет-контента Института развития интернета (ИРИ) всегда становятся проекты, которые максимально понятны зрителям и востребованы. Об этом заявил ИС "Вести" генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

Речь идет как об историческом кино, так и о контенте, ориентированном на самых юных зрителей, отметил он.

Мы все пять лет стараемся выбирать темы, максимально понятные зрителю, востребованные. Это и историческое кино, и военно-патриотическое, и семейное, детское, многие другие направления. В прошлом году мы запустили отдельный детский конкурс для проектов для детей до 14 лет. Запустили отдельный конкурс с контентом с искусственным интеллектом. Это то, что нас, боюсь или радуюсь, ожидает в скором ближайшем будущем заявил Гореславский

Ранее 22 проекта стали лауреатами пятой Национальной премии интернет-контента.