Москва3 июн Вести.За пять лет на создание позитивного контента в России вложили более 115 миллиардов рублей. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил генеральный директор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский.

Созданием позитивного контента занимаются все наши производители в стране при помощи как Института развития интернета, так и ряда других институций. Надо сказать, что за пять лет в эту историю вложено более 115 миллиардов рублей и получено более 23 миллиардов просмотров. Это довольно большая цифра, если понимать, что весь этот контент социальный. То есть он реально одобрен, его можно смотреть детям – в зависимости от возрастной маркировки, разумеется, потому что у нас есть и контент, который обозначен 18+, в силу того, что, например, там идут события, которые происходят в рамках специальной военной операции