МОК: санкции ЕС в отношении Дегтярева не отражаются на отношениях с ОКР

МОК заявил, что санкции против Дегтярева не влияют на работу с ОКР МОК: санкции ЕС в отношении Дегтярева не отражаются на отношениях с ОКР

Москва1 авг Вести.Санкции Евросоюза, введенные в отношении министра спорта России Михаила Дегтярева, не влияют на рабочие отношения Международного олимпийского комитета (МОК) с Олимпийским комитетом России (ОКР). Об этом заявили в МОК в ответ на запрос украинских СМИ.

В Международном олимпийском комитете сообщили, что приняли к сведению введенные Евросоюзом санкции в отношении Дегтярева, однако они не отражаются на взаимодействии организации с ОКР.

МОК принял к сведению санкции, введенные против господина Дегтярева. Однако эти санкции не влияют на рабочие отношения между МОК и ОКР говорится в заявлении

7 июля МОК временно отменил отстранение ОКР и рекомендовал международным спортивным федерациям снять ранее действовавшие ограничения в отношении российских спортсменов, признав прежние рекомендации неактуальными.