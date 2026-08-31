Москва31 авг Вести.Польские археологи опубликовали результаты исследования захоронения XVII века, обнаруженного близ деревни Пень. Речь идет об останках девушки, погребенной с серпом у горла и замком на пальце ноги. Такой обряд захоронения, как отметили ученые, наглядно показывает суеверия, которые были в то время. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института славяноведения РАН Владимир Петрухин в комментарии РИА Новости назвал это погребение уникальным.

Останки были обнаружены еще в 2022 году, однако научный отчет был опубликован только в августе 2026-го. Некрополь располагался на неосвященном участке, что указывает на принадлежность к общине отверженных, к которым относили самоубийц, еретиков или чужаков.

Погибшая, по результатам анализа, была скандинавского происхождения, но всю жизнь провела в Польше. Остатки шелкового головного убора с золотыми и серебряными нитями говорят о высоком статусе семьи. Однако девушка при жизни испытывала дефицит питания.

Что стало причиной смерти девушки остается неизвестным. На костях нет следов травм или болезней. При этом ученые отметили зеленоватый оттенок неба и позвонков. Это указывает на то, что в рот покойной помещали предмет из медного сплава.

Вампиром мог стать всякий, погибший насильственной смертью или не избывший свой жизненный срок, как девушка из польского погребения. Средствами избавления от выходца из могилы считались острые железные предметы, в том числе серп и особенно замок, "замыкавший" его способность к передвижению объяснил Петрухин

Он также отметил, что погребение, о котором идет речь, является уникальным по набору предметов, "направленных на нейтрализацию потенциально опасного покойника".