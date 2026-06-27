В Польше завершен второй этап поиска захоронений жертв УПА в Пужниках Минкульт Польши: завершен второй этап поиска захоронений жертв УПА в Пужниках

Москва27 июн Вести.В Польше эксперты завершили второй этап поиска массовых захоронений граждан республики, которые были убиты нацистами УПА (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в украинском селе Пужники. Об этом заявила глава минкульта Польши Марта Ченковская на своей странице в соцсети X.

Поиски ведут Фонд "Свобода и демократия", Померанский медицинский университет, Министерство культуры и национального наследия, а также Институт национальной памяти.

Поиски в Пужниках... завершены​​​. На этот раз второе массовое захоронение жертв не найдено. Это печальная новость, но она не меняет нашей цели... Каждая жертва заслуживает того, чтобы ее нашли, дали имя и достойно похоронили. Мы не прекратим поиски говорится в публикации

Ченковская уточнила, что следующий этап начнется в августе. Поисковая операция также будет проходить в Пужниках, но в других частях населенного пункта.