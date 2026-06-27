Москва27 июнВести.В Польше эксперты завершили второй этап поиска массовых захоронений граждан республики, которые были убиты нацистами УПА (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в украинском селе Пужники. Об этом заявила глава минкульта Польши Марта Ченковская на своей странице в соцсети X.
Поиски ведут Фонд "Свобода и демократия", Померанский медицинский университет, Министерство культуры и национального наследия, а также Институт национальной памяти.
Поиски в Пужниках... завершены. На этот раз второе массовое захоронение жертв не найдено. Это печальная новость, но она не меняет нашей цели... Каждая жертва заслуживает того, чтобы ее нашли, дали имя и достойно похоронили. Мы не прекратим поискиговорится в публикации
Ченковская уточнила, что следующий этап начнется в августе. Поисковая операция также будет проходить в Пужниках, но в других частях населенного пункта.