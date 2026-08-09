Москва9 авгВести.Украина дала еще одно разрешение Польше на эксгумацию жертв Волынской резни на территории бывшего села Гута Пеняцкая Льявовской области и в селе Углы Ровненской области в Западной Украине. Об этом сообщила глава польского Минкульта Марта Ценковская.
Мы получили согласие украинской стороны на проведение эксгумационных работ в Гуте Пеняцкой, а также на поиски и эксгумации в Углах на Волынинаписала она в соцсети Х
Ценковская добавила, что в конце августа начнутся работы по поиску братского захоронения в селе Пузинки Тернопольской области.
Массовые убийства поляков, которые позднее были названы Волынской резней, были организованы нацистами из Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ) в период с 1943 по 1944 годы. За это время были убиты до 60 тысяч поляков, проживавших на территории нынешних Ровенской, Волынской и Тернопольской областей Украины.
Пик резни пришелся на лето 1943 года, когда только за июль боевики УПА убили свыше 10 тысяч поляков.
Глава киевского режима Владимир Зеленский в 2026 году присвоил одному из формирований ВСУ наименование "имени героев УПА", вызвавшее резко негативную реакцию в Польше.