Польша получила от Украины разрешение на эксгумацию жертв Волынской резни Украина дала разрешение Польше на эксгумацию жертв Волынской резни

Москва9 авг Вести.Украина дала еще одно разрешение Польше на эксгумацию жертв Волынской резни на территории бывшего села Гута Пеняцкая Льявовской области и в селе Углы Ровненской области в Западной Украине. Об этом сообщила глава польского Минкульта Марта Ценковская.

Мы получили согласие украинской стороны на проведение эксгумационных работ в Гуте Пеняцкой, а также на поиски и эксгумации в Углах на Волыни написала она в соцсети Х

Ценковская добавила, что в конце августа начнутся работы по поиску братского захоронения в селе Пузинки Тернопольской области.

Массовые убийства поляков, которые позднее были названы Волынской резней, были организованы нацистами из Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ) в период с 1943 по 1944 годы. За это время были убиты до 60 тысяч поляков, проживавших на территории нынешних Ровенской, Волынской и Тернопольской областей Украины.

Пик резни пришелся на лето 1943 года, когда только за июль боевики УПА убили свыше 10 тысяч поляков.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в 2026 году присвоил одному из формирований ВСУ наименование "имени героев УПА", вызвавшее резко негативную реакцию в Польше.