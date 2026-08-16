Польша обвинила Украину в раскопках на местах захоронений поляков

Обвинения Варшавы: Киев допускает раскопки на территории захоронений поляков Польша обвинила Украину в раскопках на местах захоронений поляков

Москва16 авг Вести.Лидер польской оппозиции и председатель партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский призвал власти Польши отреагировать на сообщения о незаконных раскопках в бывших польских деревнях на западе Украины.

Качиньский заявил, что раскопки ведутся на местах расположения бывших польских деревень в исторической области Восточная Галиция, которая охватывает Львовскую, Ивано-Франковскую и часть Тернопольской областей, сообщает газета Wiadomosci.

Глава PiS утверждает, что так называемые черные копатели занимаются разграблением захоронений, изымая ценные предметы и проявляя неуважение к останкам умерших ради финансовой выгоды.

Качиньский заявил, что это происходит "с молчаливого согласия" местных украинских властей. Политик отметил, что среди людей, могилы которых подвергаются осквернению, есть погибшие во время Волынской резни.

Партия "Право и справедливость" планирует в этой связи обратиться к ключевым государственным органам, включая Министерство иностранных дел Польши, чтобы защитить интересы страны.

Ярослав Качиньский – брат-близнец погибшего в авиакатастрофе президента Польши (2005–2010 гг.) Леха Качиньского и сын ветерана Второй мировой войны – известен критикой украинских властей за героизацию Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Качиньский также выступает за блокировку переговоров о вступлении Украины в ЕС до урегулирования исторических споров и защиты интересов польских фермеров.

Различия в трактовке действий украинских националистов в период Второй мировой войны значительно ухудшила отношения между Киевом и Варшавой.

Одной из причин стало решение главы киевского режима Владимира Зеленского присвоить одной из структур Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименование "героев УПА".

Этот шаг вызвал недовольство в Польше, и президент этой страны Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды республики – ордена Белого орла.

В ответ от этого ордена отказались трое бывших президентов Украины – Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Аналогичным образом поступили министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и украинский посол в Варшаве Василий Боднар.

Бывший польский президент (1990–1995 гг.) и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса заявил, что больше не будет поддерживать Зеленского.

Экс-премьер (2001–2004 гг.) страны Лешек Миллер призвал украинского политика не обижаться, когда Варшава в дальнейшем самостоятельно решит, кому следует помогать, а кому нет.

Сам Зеленский заявил, что никто не может указывать украинцам, кому быть благодарными и каких героев уважать.

13 августа в Киев доставили останки лидера Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) Евгения Коновальца.

Его перезахоронят на военном кладбище под Киевом, где 25 мая после эксгумации в Люксембурге перезахоронили останки Андрея Мельника – еще одного главаря ОУН-УПА (Организация украинских националистов – Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).