Деорденизация: еще трое польских политиков заявили о возврате украинских наград В Польше еще трое депутатов сейма решили вернуть Украине государственные награды

Москва26 июн Вести.В Польше политики продолжают массово возвращать украинские государственные награды на фоне скандала с прославлением Киевом нацистов.

Днем ранее, 25 июня украинский орден Ярослава Мудрого вернул лидер польской оппозиции, глава партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский.

В след за ним, 26 июня, что с аналогичными заявлениями выступили сопартийцы Качиньского - бывший министр национальной обороны и министр внутренних дел и администрации Мариуш Блащак, экс-спикер сейма Марек Кухчиньский и бывший министр иностранных дел Збигнев Рау. Все трое являются кавалерами украинских орденов "За заслуги" различных степеней.

Как указано в заявлении, при принятии данного решения во внимание принимались уважение к жертвам Волынской резни и лояльность к президенту Польши Каролю Навроцкому.

Ранее две украинские награды вернул вице-спикер сената Польши Михал Каминьский.

Взаимоотношения между Украиной и Польшей обострились после решения главы киевского режима Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА" (организация признана террористической и запрещена в РФ), которая сотрудничала с нацистами в годы Великой Отечественной войны. 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима ордена Белого орла.