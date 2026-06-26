Москва26 июнВести.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отказался возвращать украинские государственные награды. Об этом он заявил в эфире телеканала TVN24.
Я не собираюсь отказываться от орденасказал он
Глава польского МИД обосновал свою позицию тем, что "в европейской культуре ордены отбираются за совершение преступлений". При этом он добавил, что в контексте польско-украинских исторических разногласий подобные действия или отказ от наград представляют собой "форму оскорбления".
Согласно открытым данным Сикорский является кавалером украинских орденов Ярослава Мудрого II и III степени, а также ордена "За заслуги" I степени.
Накануне украинские госнаграды вернули лидер польской оппозиции, глава партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский, а также трое его сопартийцев - бывший министр национальной обороны и министр внутренних дел и администрации Мариуш Блащак, экс-спикер сейма Марек Кухчиньский и бывший министр иностранных дел Збигнев Рау.
Два украинских ордена ранее также вернул и вице-спикер сената Польши Михал Каминьский.
Взаимоотношения между Украиной и Польшей обострились после решения главы киевского режима Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА" (организация признана террористической и запрещена в РФ), которая сотрудничала с нацистами в годы Великой Отечественной войны. 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима ордена Белого орла.