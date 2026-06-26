Сикорский заявил, что не собирается отказываться от украинской госнаграды

Глава МИД Польши заявил, что не будет возвращать украинский орден Сикорский заявил, что не собирается отказываться от украинской госнаграды

Москва26 июн Вести.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отказался возвращать украинские государственные награды. Об этом он заявил в эфире телеканала TVN24.

Я не собираюсь отказываться от ордена сказал он

Глава польского МИД обосновал свою позицию тем, что "в европейской культуре ордены отбираются за совершение преступлений". При этом он добавил, что в контексте польско-украинских исторических разногласий подобные действия или отказ от наград представляют собой "форму оскорбления".

Согласно открытым данным Сикорский является кавалером украинских орденов Ярослава Мудрого II и III степени, а также ордена "За заслуги" I степени.

Накануне украинские госнаграды вернули лидер польской оппозиции, глава партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский, а также трое его сопартийцев - бывший министр национальной обороны и министр внутренних дел и администрации Мариуш Блащак, экс-спикер сейма Марек Кухчиньский и бывший министр иностранных дел Збигнев Рау.

Два украинских ордена ранее также вернул и вице-спикер сената Польши Михал Каминьский.

Взаимоотношения между Украиной и Польшей обострились после решения главы киевского режима Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА" (организация признана террористической и запрещена в РФ), которая сотрудничала с нацистами в годы Великой Отечественной войны. 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима ордена Белого орла.