Москва22 июн Вести.Вице-спикер сената Польши Михал Каминьский вернул две украинские государственные награды. О своем решении он сообщил в письме послу Украины в Польше Василию Боднару.

Уважаемый господин посол, в связи с действиями и высказываниями Владимира Зеленского, которые встретили поддержку всех бывших президентов Украины и подавляющего большинства украинского политического сообщества, я принял решение вернуть две государственные награды Украины, которых я был удостоен за деятельность во имя европейской интеграции Украины говорится в письме

Каминьский подчеркнул, что эти награды он у себя далее хранить не может, потому как "высшие органы власти Украины и значительная часть ее политической элиты до сих пор не решились однозначно осудить виновников Волынской трагедии и массовых убийств граждан Польши".

Он добавил, что решение далось ему "с глубоким сожалением" и выразил убежденность в том, что "подлинное партнерство между народами может зиждиться только на правде, уважении к жертвам и взаимной честности".

Неизвестно, о каких именно наградах идет речь, однако, согласно открытым источникам, в 2008 году Каминьский был награжден украинским орденом "За заслуги" 3-й степени.

Взаимоотношения между Украиной и Польшей обострились после решения главы киевского режима Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА" (организация признана террористической и запрещена в РФ), которая сотрудничала с нацистами в годы Великой Отечественной войны. 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима ордена Белого орла.