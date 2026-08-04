В Крыму раскопали уникальное жертвенное захоронение младенца в храме Зевса

Археологи нашли в Крыму останки принесенного в жертву младенца I века до н.э. В Крыму раскопали уникальное жертвенное захоронение младенца в храме Зевса

Москва4 авг Вести.Археологи в ходе раскопок на античном городище Артезиан в восточном Крыму обнаружили останки младенца, принесенного в жертву в I веке до нашей эры. Об этом ТАСС сообщил руководитель экспедиции, доктор исторических наук Николай Винокуров.

Уникальное погребение находилось под алтарным столиком в основании фундамента северной стены храма Зевса Генарха и Сотера. Ученые датируют находку 80–70-ми годами до н. э. (до постройки храма в 63 году до н. э.).

По словам Винокурова, это первое подобное ритуальное строительное или искупительное захоронение младенца периода античности, найденное исследователями. Ранее аналогичные жертвенные комплексы встречались в фундаментах построек лишь Средневековья (VIII–IX вв. н. э.).

Ученые не исключают, что в раскопе могут находиться останки и второго ребёнка.