Человеческие останки возрастом от 5 до 10 лет нашли на побережье на Камчатке

Дело по факту нахождения костных останков человека возбуждено на Камчатке Человеческие останки возрастом от 5 до 10 лет нашли на побережье на Камчатке

Москва3 июн Вести.Уголовное дело по факту обнаружения на побережье Тихого океана костных останков человека, которые находились там от 5 до 10 лет, возбуждено в Петропавловске-Камчатском, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в мессенджере МАХ.

Останки нашли 9 апреля 2026 года в 460 метрах от пристани в микрорайоне "Сероглазка" Петропавловска.

Следствием установлено, что останки принадлежат лицу мужского пола европеоидной расы в возрасте 30-39 лет, с предполагаемым ростом 171-179 см. Ориентировочная давность нахождения костных останков во внешней среде составляет от 5 до 10 лет. При останках обнаружен предмет одежды – кофта зеленого цвета отметили в пресс-службе

Личность погибшего не установлена. Следственные органы обратились к гражданам с просьбой о содействии в установлении личности погибшего либо сообщить о лицах, с которыми за последние 10 лет утрачена связь.