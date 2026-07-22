Останки 100 младенцев нашли в Ирландии на месте приюта, где отнимали детей Останки почти 100 младенцев нашли в Ирландии на месте католического приюта

Москва22 июл Вести.Во время раскопок на месте бывшего католического приюта матери и ребенка в графстве Голуэй в Ирландии обнаружили останки почти 100 младенцев. Об этом сказано в заявлении управления по раскопкам (Office of the Director of Authorised Intervention Tuam).

Под первой палаткой были обнаружены останки 77 младенцев… Под второй палаткой были обнаружены останки 22 младенцев, помещенных в гробы говорится в материале

Раскопки начали проводить с июля прошлого года. Останки детей нашли в зоне, которая использовалась для передвижения транспорта, а на земле не было никаких пометок о кладбище.

В Ирландии в период с 1922 по 1998 годы в католических домах матери и ребенка умерли более 9 тысяч детей и около 200 женщин. Женщины оказывались в этих приютах, в основном, из-за обвинений в беременности при незамужнем статусе. У них отнимали детей после родов и отдавали малышей на усыновление. С матерями и младенцами плохо обращались. По некоторым данным, роженицы могли подвергаться психологическому и физическому насилию, некоторые снова беременели после таких "наказаний".

В 2014 году местный историк Кэтрин Корлесс заявила, что c 1925 по 1961 год в канализационной системе приюта в городке Туам похоронено 796 младенцев и маленьких детей​​​. В 2017 году комиссия начала находить под садом приюта останки детей. С тех пор поэтапно ведутся раскопки.

В 2021 году премьер-министр Ирландии принес извинения от имени государства за обращение с женщинами и детьми в приютах. Он уточнил, что таких приютов было 18.