Сестру президента Ирландии задержали в Израиле за гумпомощь Газе Sky News: в Израиле задержана на судне флотилии Sumud сестра президента Ирландии

Москва19 мая Вести.Израильские пограничники задержали доктора Маргарет Коннолли – сестру президента Ирландии. Она и еще несколько обладателей ирландских паспортов находились на борту судна флотилии Sumud, перевозившей гуманитарную помощь для жителей сектора Газа, сообщает Sky News.

Израильские военные перехватили судно с гуманитарным грузом 18 мая в международных водах. Всего были захвачены минимум 28 лодок. Перед выходом в море Маргарет Коннолли записала видеообращение. Она пояснила, что нынешняя флотилия - крупнейшая из организованных ранее. Коннолли заявила, что намерена участвовать в доставке помощи и медикаментов жителям Газы.

После операции представители Sumud заявили, что потеряли связь с находившимися в лодках людьми.

Действия флотилии Sumud израильский МИД назвал "провокацией".

Официальный Дублин заявил, что окажут всем задержанным ирландцам консульскую помощь. Власти Ирландии также внимательно следят за развитием ситуации вокруг флотилии Sumud.

Израиль уже ранее захватывал направляющуюся в сектор Газа гуманитарную флотилию из 20 лодок с медикаментами и гумпомощью. На борту судов тогда находились 175 активистов. Флотилия вышла из Барселоны 15 апреля. А 30 апреля была остановлена израильскими военными кораблями у Кипра.

Военную операцию Израиля тогда осудили десятки государств, включая Испанию, Турцию, Бразилию, Бангладеш, Колумбию, Пакистан, Индонезию и Иорданию.

Ранее Financial Times подсчитала, что Израиль с 2023 года захватил порядка тысячи квадратных километров на Ближнем Востоке. Под оккупацией оказались большая часть сектора Газа, юг Ливана и запад Сирии.