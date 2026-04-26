IRNA: ВМС КСИР задержали два судна за попытку пройти по Ормузскому проливу

Иран задержал связанные с Израилем судна за попытку пройти по Ормузскому проливу IRNA: ВМС КСИР задержали два судна за попытку пройти по Ормузскому проливу

Москва26 апр Вести.Военно-морские силы КСИР задержали два связанных с Израилем судна, которые пытались скрытно пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство IRNA.

По его информации, ВМС КСИР по системам умного наблюдения за Ормузским проливом обнаружили два связанных с Израилем судна-нарушителя, которые намеревались осуществить "скрытый выход из пролива". Судна были задержаны.

Как уточняет IRNA, судна шли, не имея разрешения, с неоднократным нарушением морского права и "намеренно создавая помехи в работе навигационного оборудования".