Москва26 апрВести.Военно-морские силы КСИР задержали два связанных с Израилем судна, которые пытались скрытно пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство IRNA.
По его информации, ВМС КСИР по системам умного наблюдения за Ормузским проливом обнаружили два связанных с Израилем судна-нарушителя, которые намеревались осуществить "скрытый выход из пролива". Судна были задержаны.
Как уточняет IRNA, судна шли, не имея разрешения, с неоднократным нарушением морского права и "намеренно создавая помехи в работе навигационного оборудования".