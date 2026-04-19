Москва19 апр Вести.Вооруженные силы Ирана не дали пройти двум танкерам под флагами Анголы и Ботсваны через Ормузский пролив. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Суда не смогли пройти через пролив из-за морской блокады со стороны Исламской Республики.

По причине продолжения морской блокады Ирана вооруженные силы Ирана сегодня не позволили еще двум нефтяным танкерам пройти через Ормузский пролив говорится в материале

Шедшие под флагами Анголы и Ботсваны танкеры были вынуждены развернуться из-за действий иранских вооруженных сил.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. Тегеран в ответ стал наносить удары по израильской территории, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока.

С вечера субботы, 18 апреля, Иран закрыл Ормузский пролив заявил о намерении держать его перекрытым до полного снятия морской блокады США. Как заявили в ВМС КСИР, это решение принято в связи с нарушением соглашения о прекращении огня.