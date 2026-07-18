Tasnim: КСИР остановил четыре танкера при попытке прохода через Ормуз

Иран остановил четыре судна, пытавшиеся пройти через Ормузский пролив Tasnim: КСИР остановил четыре танкера при попытке прохода через Ормуз

Москва18 июл Вести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана перехватил четыре танкера, которые пытались пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление КСИР.

КСИР, как отмечается, провел операцию с применением ракет и беспилотников.

Четыре судна при поддержке армии США попытались пройти через Ормузский пролив… все четыре судна были остановлены говорится в публикации

Ранее в Иране заявили, что два танкера с нефтью подорвались и загорелись во время прохода через Ормузский пролив. В КСИР напомнили, что пролив остается закрытым из-за действий ВС США.