Москва18 июлВести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана перехватил четыре танкера, которые пытались пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на заявление КСИР.
КСИР, как отмечается, провел операцию с применением ракет и беспилотников.
Четыре судна при поддержке армии США попытались пройти через Ормузский пролив… все четыре судна были остановленыговорится в публикации
Ранее в Иране заявили, что два танкера с нефтью подорвались и загорелись во время прохода через Ормузский пролив. В КСИР напомнили, что пролив остается закрытым из-за действий ВС США.