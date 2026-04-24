Москва24 апрВести.Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана задержал судно Epaminondas по обвинению в связях с Вооруженными силами США. Об этом сообщило агентство Tasnim.
Отмечается, что судно за последние полгода неоднократно заходило в американские порты.
Захвачен корабль, подозреваемый в сотрудничестве с американскими военнымисообщило агентство
Подчеркивается, что корабль был задержан Ираном за "многочисленные нарушение морских правил".
Ранее стало известно, что Военно-морские силы КСИР перехватили два судна в районе Ормузского пролива. Отмечалось, что они угрожали морской безопасности Ирана.
Между тем президент США Дональд Трамп заявил 19 апреля, что американские силы захватили иранское судно Touska.