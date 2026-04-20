Москва20 апрВести.Перехваченное США грузовое судно Touska следовало в сторону иранского морского порта Бендер-Аббас, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X/
Иранское судно перехвачено эсминцем ВМС США USS Spruance.
Оно (судно Touskа - прим. ред.) пересекало Аравийское море со скоростью 17 узлов, направляясь в Бендер-Аббас в Иранепоясняет CENTCOM
Американские военные утверждают, что экипаж Touska на протяжении шести часов не отвечал на неоднократные предупреждения, после чего USS Spruance произвел несколько выстрелов из 127-миллиметровой пушки Mark 45 по машинному отделению судна.
Затем на борт Touska высадились американские морские пехотинцы.
Президент США Дональд Трамп сообщил о силовом захвате иранского грузового судна Touska в водах Оманского залива.
Трамп подчеркнул, что действия ВМС США стали ответом на прямое неподчинение законным требованиям в зоне действия блокады.
Тегеран пока не высказался по поводу захвата Touska, хотя он может привести к прямому боевому столкновению на море.