Захваченное США иранское судно Touska направлялось в иранский Бендер-Аббас

Москва20 апр Вести.Перехваченное США грузовое судно Touska следовало в сторону иранского морского порта Бендер-Аббас, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X/

Иранское судно перехвачено эсминцем ВМС США USS Spruance.

Оно (судно Touskа - прим. ред.) пересекало Аравийское море со скоростью 17 узлов, направляясь в Бендер-Аббас в Иране поясняет CENTCOM

Американские военные утверждают, что экипаж Touska на протяжении шести часов не отвечал на неоднократные предупреждения, после чего USS Spruance произвел несколько выстрелов из 127-миллиметровой пушки Mark 45 по машинному отделению судна.

Затем на борт Touska высадились американские морские пехотинцы.

Президент США Дональд Трамп сообщил о силовом захвате иранского грузового судна Touska в водах Оманского залива.

Трамп подчеркнул, что действия ВМС США стали ответом на прямое неподчинение законным требованиям в зоне действия блокады.

Тегеран пока не высказался по поводу захвата Touska, хотя он может привести к прямому боевому столкновению на море.