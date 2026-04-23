TWZ: ВМС США впервые с 1988 года использовали палубные пушки для атаки судна

США впервые почти за 40 лет использовали палубные пушки для атаки судна TWZ: ВМС США впервые с 1988 года использовали палубные пушки для атаки судна

Москва23 апр Вести.Американские военные впервые за почти 40 лет применили палубную артиллерию для обстрела и захвата иранского торгового судна Touska.

Об этом написал портал The War Zone (TWZ), ссылаясь на представителя Военно-морских сил (ВМС) США.

Эсминец USS Spruance 19 апреля открыл огонь по иранскому грузовому судну Tousca из своей пятидюймовой (соответствует калибру 127 миллиметров – прим. ред.) пушки MK 45, что стало первым подобным случаем почти за четыре десятилетия сказано в публикации

По данным TWZ, последний раз палубная артиллерия ВМС США использовалась против другого судна в 1988 году в Персидском заливе. Тогда целью американских военных также был иранский корабль.

Президент США Дональд Трамп 19 апреля заявил о захвате иранского грузового судна в Оманском заливе. По его словам, судно пыталось прорвать американскую морскую блокаду.

Трамп уточнил, что сейчас корабль находится под контролем морской пехоты США. Министерство иностранных дел Ирана осудило действия США, назвав атаку на торговое судно Touska в Оманском море незаконной.

22 апреля агентство Bloomberg сообщило, что за сутки организованную американцами блокаду Ормузского пролива прорвали как минимум 34 связанных с Ираном танкера и газовоза.