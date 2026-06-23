В Нидерландах применили новый закон об эвтаназии для детей от года до 12 лет Глава Минздрава Нидерландов подтвердила первую эвтаназию ребенка до 12 лет

Москва23 июн Вести.В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии в отношении несовершеннолетнего пациента в возрастной категории от одного года до 12 лет. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Софи Херманс в письме, направленном в парламент, со ссылкой на данные специальной комиссии. Его приводит издание NOS.

Как уточнила глава ведомства, случай был зарегистрирован специальной комиссией в конце 2025 года. Эксперты изучили все обстоятельства болезни ребенка, опросили лечащего врача и направили свои выводы в прокуратуру для проверки законности действий медиков. При этом конкретные дата проведения эвтаназии, диагноз и точный возраст ребенка не разглашаются. Херманс пообещала, что решение надзорного органа будет обнародовано в ближайшее время.

Закон, разрешающий эвтаназию для детей младшей возрастной группы (от 1 до 12 лет), вступил в силу в королевстве в 2024 году. До этого легальная эвтаназия была возможна только для новорожденных, а также для подростков старше 12 лет. Медики высказывали опасения по поводу возможной ответственности, поскольку окончательное решение о правомерности их действий принимает не медицинская комиссия, а прокуратура.