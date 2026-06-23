Москва23 июнВести.В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии в отношении несовершеннолетнего пациента в возрастной категории от одного года до 12 лет. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Софи Херманс в письме, направленном в парламент, со ссылкой на данные специальной комиссии. Его приводит издание NOS.
Как уточнила глава ведомства, случай был зарегистрирован специальной комиссией в конце 2025 года. Эксперты изучили все обстоятельства болезни ребенка, опросили лечащего врача и направили свои выводы в прокуратуру для проверки законности действий медиков. При этом конкретные дата проведения эвтаназии, диагноз и точный возраст ребенка не разглашаются. Херманс пообещала, что решение надзорного органа будет обнародовано в ближайшее время.
Закон, разрешающий эвтаназию для детей младшей возрастной группы (от 1 до 12 лет), вступил в силу в королевстве в 2024 году. До этого легальная эвтаназия была возможна только для новорожденных, а также для подростков старше 12 лет. Медики высказывали опасения по поводу возможной ответственности, поскольку окончательное решение о правомерности их действий принимает не медицинская комиссия, а прокуратура.