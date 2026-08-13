Москва13 авгВести.Шведский парламент (Риксдаг) проголосовал по законопроекту, предполагающему снижение возрастной планки уголовной ответственности за некоторые тяжкие преступления до 14 лет. Об этом сообщается на сайте законодательного собрания.
В четверг парламент голосовал по нескольким законопроектам по правовой и миграционной политике в стране. За инициативу о снижении возраста уголовной ответственности высказался 281 депутат, против – 66. В предложении правительства говорилось о снижении планки до 13 лет, но этот пункт отклонили еще до голосования в Риксдаге.
Так, 14-летних преступников могут приговорить к лишению свободы. Согласно докладу тюремной и пробационной службы Швеции, несовершеннолетним уголовникам предлагается назначать заключение в специальных отделениях соответствующих тюремных учреждений. Отмечается, что такие учреждения должны быть адаптированы к потребностям детей, среди которых – невозможность отбывания наказания совместно со взрослыми.
Ранее в Следственном комитете предложили понизить возраст уголовной ответственности в РФ до 12 лет, но эта инициатива не нашла поддержки.