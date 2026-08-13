В Швеции возраст уголовной ответственности снижен до 14 лет В Швеции утвердили снижение возраста уголовной ответственности до 14 лет

Москва13 авг Вести.Шведский парламент (Риксдаг) проголосовал по законопроекту, предполагающему снижение возрастной планки уголовной ответственности за некоторые тяжкие преступления до 14 лет. Об этом сообщается на сайте законодательного собрания.

В четверг парламент голосовал по нескольким законопроектам по правовой и миграционной политике в стране. За инициативу о снижении возраста уголовной ответственности высказался 281 депутат, против – 66. В предложении правительства говорилось о снижении планки до 13 лет, но этот пункт отклонили еще до голосования в Риксдаге.

Так, 14-летних преступников могут приговорить к лишению свободы. Согласно докладу тюремной и пробационной службы Швеции, несовершеннолетним уголовникам предлагается назначать заключение в специальных отделениях соответствующих тюремных учреждений. Отмечается, что такие учреждения должны быть адаптированы к потребностям детей, среди которых – невозможность отбывания наказания совместно со взрослыми.

Ранее в Следственном комитете предложили понизить возраст уголовной ответственности в РФ до 12 лет, но эта инициатива не нашла поддержки.