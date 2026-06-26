Бастрыкин: СК предлагал понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

СК предлагал понизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет Бастрыкин: СК предлагал понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

Москва26 июн Вести.Глава Следственного комитета сообщил, что ведомство предлагало понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, но не нашло поддержки.

Об этом руководитель СК сообщил на Международном молодежном юридическом форуме в рамках ПМЮФ.

Мы предлагали понизить возраст уголовной ответственности для подростков до 12 лет, но не нашли поддержки сказал он

Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) начал работу 24 июня. Он проходит под девизом "Время быть в праве" и завершится 26 июня. В работе форума принимают участие представители из 80 стран.