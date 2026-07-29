Генерал-майор Зайцев: возраст ответственности за теракт нужно снизить до 12 лет

Экс-командир "Альфы": возраст наказания за теракты нужно снизить до 12 лет Генерал-майор Зайцев: возраст ответственности за теракт нужно снизить до 12 лет

Москва29 июл Вести.Бывший глава группы "Альфа" Герой Советского Союза генерал-майор Геннадий Зайцев согласился с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным, который предложил снизить возраст наступления ответственности за совершение терактов с 14 до 12 лет, сообщила "Российская газета".

Я согласен с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным, что нужно снизить порог наказания за теракты для подростков с 14 до 12 лет. Самое главное, что с 12 лет человек уже осознает, что он делает. Именно осознает сказал Зайцев

Он также рассказал, что пошел работать на завод в 14 лет, тогда же стал членом профсоюзного комитета, секретарем комсомольской организации предприятия.

Говоря о причинах, заставляющих современных подростков идти на теракт, генерал-майор упомянул желание заработать немного денег и отсутствие патриотического воспитания.