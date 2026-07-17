Москва17 июл Вести.Украинские спецслужбы используют психологический прием "если награда небольшая, значит и проступок требуется несерьезный", когда пытаются вербовать россиян в диверсанты. Таким мнением с ИС "Вести" поделился директор Центра прикладной социологии и политологии, подполковник в отставке Геннадий Подлесный.

Он объяснил, что если бы потенциальному исполнителю предлагали 20-30 тысяч долларов, то он может начать подозревать, что его хотят использовать в чем-то серьезном.

Почему небольшие суммы? Потому, что это психологический прием. Им говорят: "Ты подожги шкаф релейный". Что такое шкаф? Железка стоит, она, в общем-то, никому и не нужна, стоит и стоит. "Облей ее, инструкцию мы тебе сбросим, подожги, сфотографируй или видео запиши, или показывай". Они даже в режиме онлайн смотрят, как это все происходит. Поэтому тебе там будет 1000 долларов максимум. Это ж пустяк, потому что, если ему сказать, что за это там 20-30 тысяч долларов. Значимость теракта возрастает заявил Подлесный

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге юноша поджег АЗС. Свои действия он объяснил влиянием телефонных мошенников.