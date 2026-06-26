Москва26 июнВести.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что считает необходимым ввести уголовную ответственность для родителей за некоторые преступления, совершенные детьми. Его слова приводит "Интерфакс".
Об этом Бастрыкин рассказал на Международном юридическом форуме (ПМЮФ), который проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.
Нужно вводить уголовную ответственность для родителей за некоторые преступления детейсказал Бастрыкин
Ранее глава ведомства сообщил, что СК предлагало понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, но не нашло поддержки.