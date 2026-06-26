Бастрыкин: родители должны отвечать по УК за некоторые преступления детей

Родители должны нести уголовную ответственность за некоторые преступления детей Бастрыкин: родители должны отвечать по УК за некоторые преступления детей

Москва26 июн Вести.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что считает необходимым ввести уголовную ответственность для родителей за некоторые преступления, совершенные детьми. Его слова приводит "Интерфакс".

Об этом Бастрыкин рассказал на Международном юридическом форуме (ПМЮФ), который проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.

Нужно вводить уголовную ответственность для родителей за некоторые преступления детей сказал Бастрыкин

Ранее глава ведомства сообщил, что СК предлагало понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, но не нашло поддержки.