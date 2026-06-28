"Все страшнее и страшнее": родителей в Германии запугивают из-за гендера детей Петерсен: ювенальная юстиция ФРГ стала инструментом воспитания для родителей

Москва28 июн Вести.Ювенальная юстиция в Германии стала своеобразным инструментом воспитания родителей. Об этом ИС "Вести" заявила политик, бывший депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерсен.

По ее словам, на протяжении последних десятилетий в немецких семьях изымают детей, если родители отказываются от обучения без гендерной идеологии.

В Германии, к сожалению, уже на протяжении десятилетий в случае несоответствия таким требованиям детей изымают. И я бы сказала, с каждым годом это становится все страшнее и страшнее заявила она

В частности, Петерсен привела пример: если ребенок заявит родителям, что он хочет принимать пубертат-блокаторы, то им придется на это согласиться.

Это медикаменты, которые подавляют половое созревание в организме. Этот процесс необратим, и такой ребенок никогда не станет матерью или отцом, это стерильность. А в Германии детям разрешается, если они захотят, с 8—10 лет принимать эти медикаменты сказала она

Политик отмечает, что при несогласии родителей на такие меры, детей могут изъять из семьи.

Таких семей, где детей изымали за то, что родители не хотели, чтобы их сын надевал юбку в школе, очень много. Ювенальная юстиция в таких государствах становится не защитой для детей, а становится инструментом воспитания родителей. И другие, видя пример с изъятием детей из семьи, сами начинают своих детей уговаривать ходить в юбке, чтобы их не забрали указала Петерсен

Ранее семья переселенцев из Германии в Россию рассказала о том, как в немецких школах детям активно навязывают гендерную повестку, и противостоять этому нельзя.