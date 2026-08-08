Соцсети могут запретить детям младше 13 лет в ФРГ в 2027 году

Детям младше 13 лет в ФРГ могут запретить доступ к соцсетям Соцсети могут запретить детям младше 13 лет в ФРГ в 2027 году

Москва8 авг Вести.В Германии в 2027 году может вступить в силу запрет на доступ в социальные сети для детей младше 13 лет. Об этом заявила министр по делам семьи ФРГ Карин Прин в интервью газете Hamburger Abendblatt.

По ее словам, если законодательный процесс по этому поводу будет инициирован парламентом, он займет не менее шести месяцев. Основные положения законопроекта будут представлены уже в конце лета 2026 года.

Для этого нам также нужны технические условия. Наш план состоит в том, чтобы обеспечить верификацию возраста через так называемый EUDI-Wallet (европейский кошелек цифровой идентификации. – Прим. ред.). Он должен быть готов к началу следующего года. Надеюсь, мы с этим справимся добавила министр

Прин отметила, речь идет не только о запрете соцсетей детям младше 13 лет, но и об урегулировании доступа к ним для подростков старшего возраста. По ее мнению, для детей в возрасте от 13 до 16 и даже от 16 до 18 лет также могут быть предусмотрены дополнительные меры, которые затронут сами платформы, а не отдельных подростков.

Также глава ведомства считает, что провайдеры ресурсов должны взять на себя ответственность за риски, связанные с их технологиями, и гарантировать, что транслируемый на их платформах цифровой контент соответствует возрастным критериям безопасности.