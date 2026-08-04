В Госдуме оценили влияние кризиса в ФРГ на антироссийский курс Берлина

Чепа: Германия останется главным инициатором антироссийского курса ЕС В Госдуме оценили влияние кризиса в ФРГ на антироссийский курс Берлина

Москва4 авг Вести.Германия в ближайшие годы продолжит оставаться главным инициатором антироссийской политики в Европе. Об этом в беседе с РИА Новости заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По мнению депутата, позиции канцлера Фридриха Мерца существенно ослабли из-за разногласий внутри правящей коалиции и стремительного роста популярности партии "Альтернатива для Германии".

Чепа отметил, что обсуждение возможных ограничений для оппозиции ярко демонстрирует глубину внутреннего кризиса в стране. Тем не менее, несмотря на внутренние проблемы, Берлин продолжит форсировать курс на милитаризацию и всемерную поддержку Украины.