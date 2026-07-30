Москва30 июл Вести.Федеральное сетевое агентство Германии готовит промышленность к возможному отключению электроэнергии в течение длительного времени. В связи с этим ведомство разработало секретный план на случай ее дефицита, сообщила газета Die Welt.

По информации журналистов, промышленные потребители электроэнергии с годовым объемом потребления более 8 гигаватт в час в будущем будут проходить централизованную регистрацию на новой платформе энергетической безопасности. При этом в случае чрезвычайной ситуации на рынке электроэнергии они будут обязаны обеспечить техническую возможность отключения от сети по распоряжению этой платформы.

Как пишет газета, такие планы регулятора указывают на то, что он готовится к сбоям в электроснабжении, которые будут продолжаться "от нескольких дней до недель".

Отмечается также, что при ЧС такие предприятия должны будут снизить потребление электроэнергии по распоряжению, выданному на срок от 24 часов до трех дней. Федеральное сетевое агентство в данном случае возьмет на себя роль распределителя нагрузки с целью организации государственного распределения оставшихся доступных квот на электричество.