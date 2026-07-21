Макрон: запрет на соцсети для детей до 15 лет вступит в силу с сентября

Детям до 15 лет во Франции нельзя будет пользоваться соцсетями с 1 сентября Макрон: запрет на соцсети для детей до 15 лет вступит в силу с сентября

Москва21 июл Вести.Дети во Франции младше 15 лет не смогут пользоваться соцсетями с 1 сентября, с начала нового учебного года, заявил французский лидер Эммануэль Макрон в соцсети X.

Макрон поблагодарил парламент и Конституционный совет за принятие решения.

Я дал обещание, и теперь закон принят: с начала учебного года социальные сети будут запрещены для детей младше 15 лет отметил французский президент

Новый учебный год во Франции в 2026 году начнется 1 сентября.

Закон о запрете соцсетей для детей до 15 лет предполагает, что соцсети внедрят механизмы проверки возраста пользователей. На первом этапе дети до 15 лет не смогут создавать новые учетные записи, до 1 января 2027 года будут удалены уже существующие аккаунты.

Европейская комиссия (ЕК) может в сентябре объявить о планах ввести запрет на использование социальных сетей для детей, писало в начале июля издание Euractiv со ссылкой на нескольких чиновников и дипломатов Евросоюза.

В России в ближайшие годы тоже могут рассмотреть полный запрет на использование социальных сетей детьми младше 14 лет, отмечал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. В то же время депутат Виталий Милонов говорил, что вводить ограничения не нужно, решение должно остаться за родителями.