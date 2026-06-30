Парламент Азербайджана запретил детям до 16 лет регистрироваться в соцсетях

В Азербайджане ограничили регистрацию в соцсетях детям до 16 лет Парламент Азербайджана запретил детям до 16 лет регистрироваться в соцсетях

Москва30 июн Вести.Парламент Азербайджана ввел ограничения на использование соцсетей для детей до 16 лет. Депутаты Милли Меджлиса 30 июня приняли соответствующую поправку в закон "Об информации, информатизации и защите информации".

Детям и подросткам запрещено регистрироваться в социальных сетях до достижения 16-летнего возраста, сообщает агентство Азери-Пресс (АПА). Список соцсетей, которые попали для детей и подростков под запрет, будет опубликован позже.

Ответственность за проверку достоверности данных ложится на провайдеров — владельцев соцсетей отмечается в принятых в третьем чтении поправках к закону

Провайдеры при регистрации на социальных платформах будут обязаны следить за возрастными ограничениями – проверять возраст через электронную почту, данные мобильного телефона и банковской карты. Индивидуальная цифровая учетная запись создается только после подтверждения возраста.

Кроме того, не достигшие совершеннолетнего возраста подростки должны будут предоставить согласие законного представителя на регистрацию в соцсетях. Также при регистрации подростка сообщения об этом получит не только он, но и его родители.

С 10 декабря 2025 года в Азербайджане уже действовал запрет на использование соцсетей детьми младше 16 лет.

В Индонезии компания Meta (запрещена в России как экстремистская) за последние два месяца деактивировала около 185 тысяч аккаунтов индонезийских пользователей младше 16 лет. Владеющая Facebook, Instagram и Threads (все три запрещены в РФ как экстремистские) компания была вынуждена пойти на такой шаг из-за принятых в Индонезии ограничений на доступ детей к цифровым платформам.

Запрет на доступ в соцсети для детей до 16 лет ввел до своей отставки премьер Великобритании Кир Стармер.