Москва28 июн Вести.В Нидерландах впервые применили эвтаназию к ребенку младше 12 лет. Эта процедура является проявлением зла, заявил ИС "Вести" главный священник в зоне СВО, кавалер трех Орденов Мужества, протоиерей Димитрий Василенков.

Любое зло оправдать можно, если есть такое желание. Людей можно лишь только пожалеть, что они настолько обезумели. Достаточно съездить в больницы, посмотреть, сколько людей болеет, сколько детей болеет. Это страшная беда нашего мира, лежащего во грехе. Но и эту болезнь, и эту боль Господь он обращает во спасение людей заявил он

Политик, бывший депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерсен указала на опасность такой тенденции.

Боюсь, что может стать нормой эта возможность родителей принимать такие решения. И она очень опасна. Я это говорю не только как православный человек, но и как медик по образованию, которая много лет проработала в онкологии. Нельзя этого допускать подчеркнула она

Ранее сообщалось, что закон, разрешающий эвтаназию для детей младшей возрастной группы (от 1 до 12 лет), вступил в силу в Нидерландах в 2024 году.